На время карантина должны приостановить работы все организации и предприятия за исключением необходимых для жизнеобеспечения села, поселка или города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в список разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на все время действия усиленного карантина и могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн.
В постановлении главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева от 30 марта говорится:
Запретить функционирование детских дошкольных учреждений, организаций полустационарного типа оказывающие специальные социальные услуги.
Если сфера деятельности учреждения не указана в Списке разрешенных видов деятельности, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения города или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием, предварительно связавшись по телефонам:
- по Западно-Казахстанской области - 109, +77000109109 (Whatsapp);
- по городу Уральск – 500255,
- по районам – по телефонам, определенным рабочими группами районов.
В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО отметили, что круглосуточно могут работать только аптеки.
1. Кафе, рестораны, столовые и иные объекты общепита (только для доставки, объекты общепита не имеющие услуги доставки должны приостановить свою деятельность)
2. Мойки (закрываются)
3. Магазины продуктовые (разрешено работать с 09:00 до 21:00)
4. Магазины бытовой химии (разрешено работать с 09:00 до 21:00)
5. Вещевые бутики (закрываются)
6. Салоны красоты (закрываются)
7. Магазины по продаже животного корма (Если сфера деятельности учреждения не указана в Списке разрешенных видов деятельности, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения города или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием в местные исполнительные органы по месту размещения объекта (акимат городов или районов)
8. Киоски продажи самсы, донеров и хотдогов и т.д.(закрываются)
9. Супермаркеты (разрешено работать с 09:00 до 21:00)
10. Школы (после каникул учатся дистанционно)
11. Детские сады (закрываются)
12. Шиномонтажки (закрываются)
13. Автосервисы (закрываются)
14. Продуктовые и мясные повильоны (разрешено работать с 09:00 до 21:00)
15. Поликлиники (работают по спискам определяемым управлением здравоохранения)
16. Банки (закрыть на время карантина минимум 50% отделений и опубликовать списки работающих отделений на сайте банка, ограничить время работы с 10:00 до 16:00, разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании)
17. Магазины цифровой техники (закрываются)
18. Баня, сауна (закрываются)
19. Продовольственные рынки (работают)
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились - 24 человека, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
