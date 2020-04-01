На время карантина должны приостановить работы все организации и предприятия за исключением необходимых для жизнеобеспечения села, поселка или города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Какие требования должны соблюдать ТРЦ и рынки Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в список разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на все время действия усиленного карантина и могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн. В постановлении главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева от 30 марта говорится: Запретить функционирование детских дошкольных учреждений, организаций полустационарного типа оказывающие специальные социальные услуги. Если сфера деятельности учреждения не указана в Списке разрешенных видов деятельности, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения города или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием, предварительно связавшись по телефонам: - по Западно-Казахстанской области - 109, +77000109109 (Whatsapp); - по городу Уральск – 500255, - по районам – по телефонам, определенным рабочими группами районов. В пресс-службе департамента контроля качества и  безопасности товаров и услуг по ЗКО отметили, что круглосуточно могут работать только аптеки. 1. Кафе, рестораны, столовые и иные объекты общепита (только для доставки, объекты общепита не имеющие услуги доставки должны приостановить свою деятельность) 2. Мойки (закрываются) 3. Магазины продуктовые (разрешено работать с 09:00 до 21:00) 4. Магазины бытовой химии (разрешено работать с 09:00 до 21:00) 5. Вещевые бутики (закрываются) 6. Салоны красоты (закрываются) 7. Магазины по продаже животного корма (Если сфера деятельности учреждения не указана в Списке разрешенных видов деятельности, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения города или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием в местные исполнительные органы по месту размещения объекта (акимат городов или районов) 8. Киоски продажи самсы, донеров и хотдогов и т.д.(закрываются) 9. Супермаркеты (разрешено работать с 09:00 до 21:00) 10. Школы (после каникул учатся дистанционно) 11. Детские сады (закрываются) 12. Шиномонтажки (закрываются) 13. Автосервисы (закрываются) 14. Продуктовые и мясные повильоны (разрешено работать с 09:00 до 21:00) 15. Поликлиники (работают по спискам определяемым управлением здравоохранения) 16. Банки (закрыть на время карантина минимум 50% отделений и опубликовать списки работающих отделений на сайте банка, ограничить время работы с 10:00 до 16:00, разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании) 17. Магазины цифровой техники (закрываются) 18. Баня, сауна (закрываются) 19. Продовольственные рынки (работают) Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились - 24 человека, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.