Зарегистрировано еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В туберкулезном диспансере ЗКО искажали статистику Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них в г. Нур-Султан - 6 случаев, в г.Алматы - 2, в Карагандинской области - 1, в Акмолинской области - 6. В Карагандинской области зафиксирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции. Всего в стране подтверждены 363 случая регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 184, в Алматы – 84, в Кызылординской области - 18, в Атырауской области - 16, в Акмолинской области - 16, в Карагандинской области - 14, в Алматинской области - 8, в Туркестанской области - 5, в Жамбылской области - 3, в Актюбинской области - 3, в СКО - 3, в Шымкенте - 3, в ВКО - 2, в ЗКО - 2, в Павлодарской области - 1, в Мангистауской области - 1. Нужно отметить, что это третья смерть от коронавируса. 64-летняя женщина из села Косшы Акмолинской области скончалась от коронавирусной инфекции 26 марта. До трагического случая она побывала в Шу, ездила на кудалык в Алматы, а также лечилась в Нур-Султане. 31 марта в Нур-Султане скончался 50-летний мужчина. Он болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. Работа связана с частыми командировками. Все 31 близких контактных лица из числа членов семьи и сотрудников по работе были госпитализированы. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 363, вылечились 24 человека. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      