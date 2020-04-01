В первую очередь будут поддерживаться мелкие и средние крестьянские хозяйства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Посевная в ЗКО началась позже обычного Иллюстративное фото из архива "МГ" Выступая в прямом эфире 31 марта, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что крайне важно своевременно провести весенне-полевые работы. - 70 миллиардов тенге будет выделено из бюджета и доведено до фермеров через АО «Аграрная кредитная корпорация». Ставка для конечных заемщиков не будет превышать 5%. Поручаю направить дополнительно 100 миллиардов на эти цели в рамках программы «Экономика простых вещей». Конечная ставка в рамках этой программы была унифицирована по всем отраслям и составляет 6%. В первую очередь необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства, - сообщил глава государства. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поставил правительству задачу по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до 165 тенге за литр или на 15% от рыночной цены. На эти цели будет выделено около 390 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене. - Подчеркну, что удешевленное топливо должно дойти до конечных получателей – фермеров. Работа «операторов», через которых идет снабжение, должна быть абсолютно прозрачна. Правительство и Генеральная прокуратура должны обеспечить соответствующий надзор и контроль в регионах. Есть ряд проблем, которые усложняются в условиях карантина – оформление залогового имущества в ЦОНах, нотариальное заверение, приобретение запасных частей и т.п. Поэтому вопросы весенне-полевых работ должны быть на особом контроле у правительства и акиматов. С точки зрения продовольственной безопасности сейчас критически важен каждый день, - подчеркнул Касым Жомарт Токаев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  