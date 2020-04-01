Пока полицейские лишь объясняют горожанам о том, как нужно пересекать блокпосты во время карантина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
С 31 марта в Уральске объявлен карантин и в девяти местах установлены блокпосты - это въезды и выезды.
– На блокпостах
будут дежурить сотрудники местной полицейской службы, санврачи и сотрудники городского акимата. Ситуация в городе стабильная. По решению акима области Гали Искалиева, в течение двух дней будут вестись разъяснительные работы. Время дается для того, чтобы люди смогли доехать до места жительства, получить необходимые подтверждающие справки с места работы. Через два дня все блокпосты будут полностью закрыты, - рассказал заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов во время брифинга в РСК 31 марта.
Корреспонденты "МГ" посетили блокпосты и увидели, что на местах дежурят полицейские и сотрудники СЭС. Они останавливают проезжающие авто, опрашивают о цели передвижения и рекомендуют до 00.00 вернуться домой. Но, по словам заместителя начальника управления полиции Жантемира Иманалиева, многие горожане все еще ездят без острой необходимости.
– Пока наши сотрудники ведут лишь разъяснительную работу, чтобы потом не говорили, что они не знали об ограничениях. Мы объясняем людям, что без острой необходимости ездить нельзя, нужно сидеть дома и чтобы пересекать блокпосты, нужно на руках иметь справки с места работы. Но многие горожане все еще относятся несерьезно к этому. В день по несколько раз пересекают блокпосты, и среди них есть не только водители, но и пешеходы. Хотя режим карантина запрещает передвижение без видимых на то причин. Вернуться до места жительства до 00.00 мы рекомендуем, потому что после этого времени период разъяснительных работ может закончиться и полицейские уже будут налагать штрафы, - говорит Жантемир Иманалиев.
Выяснилось, что с первого дня введения карантина почти весь личный состав управления полиции Уральска вышел на городские улицы, полицейские проводят такие же разъяснительные работы.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились 24 человека, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА