В сутки в службу "109" поступает более тысячи обращений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обращаются жители Уральска, которые говорят, что не могут дозвониться до службы "109".
- Это просто невыносимо, гудки идут, но там не поднимают трубку. Вчера, 31 марта, я за день позвонила туда около 20 раз, а толку никакого. Почему так происходит, не понимаю. А на сообщение, которое я отправила им в Whats App, до сих пор не ответили. Прошли уже сутки. К кому обращаться теперь? - задалась вопросом жительница Уральска Айгуль.
Руководитель службы "109" Талгат Балтабеков рассказал, что слышал о жалобах на службу.
- Хочу всем объяснить, дело в том, что мы не отошли от стационарных телефонов и у нас многоканальная сеть, которая принимает все вызовы. До 16 звонков поступает одновременно. Но нужно принимать во внимание, что на них отвечает только 5 консультантов, остальные остаются на линии и ждут своей очереди. То есть у 11 абонентов в это время идет дозвон - слышен гудок. В связи с этим жители думают, что наша служба не принимает звонки. На самом деле это не так, - объяснил руководитель службы "109".
Талгат Балтабеков отметил, что они подстраивают свой регламент под постановление главного санврача и работают в круглосуточном режиме в две смены.
- Первая смена заступает в 8.00 и работает до 18.00, вторая - с 18.00 и до 8.00. Шквал звонков в основном к нам поступает с утра. Экстренные вопросы мы решаем в течение трех часов. Остальные вопросы отрабатываем тоже оперативно, максимальный срок - до 7 дней. Также у нас два сотрудника отвечают населению в WhatsApp круглосуточно. Затягивает процесс обработки вопросов несерьезное отношение людей. Могут написать: "Ау. Как дела?". Также тяжело обрабатывать голосовые аудиосообщения, - отметил он. - Те вопросы, на которые консультанты сразу не могут ответить, идут в обработку, то есть направляются в соответствующие службы.
В сутки в службу "109" поступает более тысячи звонков и более 200 сообщений.
- К примеру, только сегодня в Whats App ждут своего ответа 300 абонентов. Люди не терпеливы, начинают очень часто звонить, тем самым затягивая время обработки данного вопроса, - рассказывает руководитель службы "109".
Талгат Балтабеков говорит, что население города очень доверчиво и любую фейковую информацию воспринимает всерьез.
- Очень много обращений после какого-нибудь очередного фейка. Нам приходится разъяснять каждому, что эта информация не соответствует действительности, - говорит руководитель службы "109". - Рассчитывать на расширение штата сотрудников-консультантов мы не можем. Обучить нового сотрудника - это минимум 3 дня. Еще ему кто-то должен подсказывать и говорить, как поступить. Это пока не реально, времени на это нет, потому что линии очень загружены, - пояснил он.
К слову, в службу "109" можно обратиться по номеру Whats App +7 (700) 0 -109 -109.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА