На время карантина будет снижена цена на отопление и подогрев горячей воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В детсады и школы Уральска начали подавать тепло Иллюстративное фото из архива "МГ" В АО "Жайыктеплоэнерго" сообщили, что в соответствии с приказом ДКРЕМ МНЭ РК от 27 марта, утверждены и вводятся в действие компенсирующие тарифы на тепловую энергию с 1 апреля. Таким образом будут действовать следующие тарифы: - Для госучреждений и госпредприятий за 1 Гкал - 13636,54 тенге с НДС (12817,95 за 1 Гкал - сейчас) - Для прочих потребителей за 1 Гкал - 4896, 63 тенге с НДС (4896,63 за 1 Гкал - сейчас) - Для населения за 1 Гкал - 3916 тенге с НДС (4122,10 за 1 Гкал - сейчас) - Для населения за 1 кв. м - 123,35 тенге с НДС (129,85 тенге за 1 кв. м - сейчас) - Подогрев воды за 1 куб. м - 207,55 тенге с НДС (218,47 тенге за 1 куб. м - сейчас) - Подогрев воды на 1 человека - 757,55 тенге с НДС (797,42 тенге с 1 человека - сейчас) В АО "Жайыктеплоэнерго" подчеркнули, что эти тарифы будут действовать только в период ЧП в республике. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  