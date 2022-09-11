Фото Медета МЕДРЕСОВА Руководитель управления ветеринарии ЗКО Серик Нурмаганбетов рассказал, что ежегодно для обеспечения ветеринарной безопасности области проводится вакцинация против особо опасных болезней животных. Сейчас распространение бруцеллёза является одной из актуальных проблем в регионе.

Бруцеллез - инфекционное заболевание животных и людей, распространённое во всем мире. Эта болезнь чаще всего встречается среди коров, овец, коз и свиней.

- Сейчас на бруцеллёз исследовано 462 тысячи КРС, из них выявлено 3 468 голов с положительным результатом, поражение области бруцеллёзом КРС составляет 0,7%. Этот показатель снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. На бруцеллёз мелкого рогатого скота исследовано 874 тысяч голов, из них выявлено 588 голов, заражённость области бруцеллезом МРС составило 0,1%, - пояснил Серик Нурмаганбетов.

Бруцеллёз выявляют, исследуя пробы крови животных. Все поголовье проверяют два раза в год (весной и осенью) с годовалого возраста. В этом году запланировано исследовать на бруцеллёз 759 тысяч голов крупного рогатого скота, 1,3 миллиона голов мелкого рогатого скота, 978 верблюдов, 410 свиней и 1 270 плотоядных животных. Исследования проводятся за счёт бюджета.К слову, при выявлении больных бруцеллёзом животных, владельцы должны отправить их на убой в течение 15 дней. На сегодня сданы на санитарный убой 3 254 голов КРС и 441 голова МРС в мясоперерабатывающие предприятия,