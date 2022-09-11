Бруцеллез - инфекционное заболевание животных и людей, распространённое во всем мире. Эта болезнь чаще всего встречается среди коров, овец, коз и свиней.Бруцеллёз выявляют, исследуя пробы крови животных. Все поголовье проверяют два раза в год (весной и осенью) с годовалого возраста. В этом году запланировано исследовать на бруцеллёз 759 тысяч голов крупного рогатого скота, 1,3 миллиона голов мелкого рогатого скота, 978 верблюдов, 410 свиней и 1 270 плотоядных животных. Исследования проводятся за счёт бюджета.
- Сейчас на бруцеллёз исследовано 462 тысячи КРС, из них выявлено 3 468 голов с положительным результатом, поражение области бруцеллёзом КРС составляет 0,7%. Этот показатель снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. На бруцеллёз мелкого рогатого скота исследовано 874 тысяч голов, из них выявлено 588 голов, заражённость области бруцеллезом МРС составило 0,1%, - пояснил Серик Нурмаганбетов.К слову, при выявлении больных бруцеллёзом животных, владельцы должны отправить их на убой в течение 15 дней. На сегодня сданы на санитарный убой 3 254 голов КРС и 441 голова МРС в мясоперерабатывающие предприятия.