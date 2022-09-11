В последнее время среди потерявшихся стало много детей с расстройствами аутистического спектра.
В последнее время полицейские разных регионов Казахстана чаще сообщают о пропавших детях, и к счастью, почти всегда найденных живыми и здоровыми. В сводках стали фигурировать малыши с расстройствами
аутистического спектра.
Детский психолог Елена Игина объяснила эту печальную тенденцию. По её словам, раньше дети с четырёх лет знали: ФИО своё и родителей, домашние адрес и телефон. Современные родители, по её словам, этому не учат.
- Дети уже не ходят сами никуда, их везде водят родители. Поэтому и теряются они чаще всего в общественных местах, куда приходят с родителями. Недавний пример - концерт в Атырау, когда 120 детей потерялись, - объясняет специалист.
Ещё одна новая, но не самая полезная привычка - везде водить детей за руки. По словам психолога, ребёнок уже не контролирует своё тело и включается в процесс, а идёт по инерции
- Мы недавно проводили диагностический эксперимент. При входе в детский центр постелили небольшой коврик и наблюдали. Абсолютно все дети спотыкались - они просто не смотрят под ноги. За них это обычно делают родители, - отметила Елена Игина.
С трёх лет мамам и папам следует отпускать руку и идти рядом с ребёнком.
Что касается детей с различными расстройствами, то по словам специалиста, родители просто стали более социализированные.
- Раньше в обществе, особенно в советское время, была установки - у нас все дети здоровые, больных нет. Поэтому деток с отклонениями в развитии просто запирали дома. У некоторых родителей, к сожалению, эта установка до сих пор сохранилась. Более того, сами взрослые социально инвалидизируются, обрывая общения с внешним миром. Но есть родители, которые гуляют и живут полноценной жизнью с особенными детками. И малыши иногда теряются, - объяснила психолог.
Елена Игина много лет работает с такими детьми и рекомендует как родителям, так и педагогам, прежде всего заботиться об их безопасности - а это равно социализации. По её словам, неизвестно, появится ли у них речь и смогут ли они считать, но защитить себя и жить без родителей они должны научиться ради собственной безопасности.
- Последний случай в моей практике - родители продали двухкомнатную квартиру и все деньги вложили в развитие. При этом ребёнок не знает главного - слова «стоп». Это первое, что надо знать! Ребёнок полез в опасное место - ему говорят «стоп» и он останавливается, - говорит психолог.
Для детей, которые не говорят, есть методика АВА. Малыши могут общаться при помощи картинок. Хороший пример показан в фильме «Шестое чувство».
Для деток, которые не говорят и не понимают обращённую речь, рекомендуется американская методика Floortime - детей буквально обучают на инстинктивном уровне.
Ещё одна рекомендация от психолога - использовать специальные браслеты, как это делают в развитых странах. На нём должно быть написано, что ребёнок имеет диагноз, как его зовут и где он живёт, а также контактны родителей.
Если же дети сенсорно возбудимые и сбрасывают с себя браслеты, то отлично подходят печати для одежды - там можно указать эти же данные. При стирки они исчезают, не портя ткань. Поэтому можно снова и снова наносить печать на карман или сзади.
