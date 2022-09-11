- За восемь дней сентября зарегистрировано 217 случаев заболеваемости, за аналогичный период августа - 582 случая. С начала года зарегистрировано 12 654 случаев КВИ, с начала пандемии 52 713 случаев, - пояснила спикер.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель отдела организации медицинской помощи управления здравоохранения ЗКО Айгуль Кульбаракова, по сравнению с прошлым месяцем отмечается снижение уровня заболеваемости на 62,7%.Она отметила, что на сегодня на 269 инфекционных койках получают лечение 23 пациента (из них 19 не вакцинировано – 82,6 %), в отделении реанимации находятся два пациента, у них имеются сопутствующие заболевания и оба пациента не получали вакцинацию. На амбулаторном уровне лечатся 214 пациентов, из них невакцинировано 141.