По данным «Казгидромета», 12 сентября ночью на севере ЗКО на поверхности почвы ожидаются заморозки до трёх градусов. Жаркая погода сохраняется в ЗКО На большей части страны ожидается преимущественно погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +3..+5. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
