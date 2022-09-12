Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО Воспитанники детской деревни семейного типа 15-летний Максим Федуллев и девятилетний Николай Харченко пропали десятого сентября. Около полудня дети вышли из учреждения и до настоящего времени не вернулись. На поиски пропавших ориентирован весь личный состав департамента полиции ЗКО. Особые приметы: Максим Федуллев худощавого телосложения, ростом около 160-165 сантиметров, волосы каштановые, глаза карие. Николай Харченко - ученик четвертого класса, худощавого телосложения, ростом 145-150 сантиметров, волосы светлые, короткие, глаза карие. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, полицейские просят сообщить по номеру 102.