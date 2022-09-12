Бой состоится 17 сентября. 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прилетел в Лас-Вегас на третий бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Бой состоится 17 сентября. Головкин опубликовал фото и видео на своей странице в Instagram и подписал публикацию: "В Вегасе. Готовы к неделе боя 🦾". Геннадий Головкин и Сауль Альварес будут биться в третий раз. Первый бой Головкин – Альварес состоялся в сентябре 2017 года в США. Тогда согласно решению судей, он завершился ничьей. Через год боксеры вновь встретились на ринге и снова решением судей казахстанскому боксеру было засчитано поражение. Кстати, первое поражение в профессиональной карьере Головкина. Впрочем, тогда многие известные в мире промоутеры и боксеры заявили, что судейство было нечестным. Геннадий Головкин прилетел в Лас-Вегас на бой с Канело Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  