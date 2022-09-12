ДТП произошло 11 сентября в 19:30, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». "Скорая помощь" столкнулась с Land Cruiser в Атырау Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в микрорайоне Балауса автомобиль скорой помощи выехал со второстепенной дороги и столкнулся с Toyota Land Cruiser, который ехал по главной дороге.
— От удара спецавтомобиль врезался в ограждение дома. В результате ДТП два пассажира скорой помощи и водитель автомобиля Toyota были доставлены в больницу, — пояснили в ведомстве.
В управлении здравоохранения Атырауской области пообещали прокомментировать состояние пострадавших позже. Фото предоставлено ДП Атырауской области