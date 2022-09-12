По информации департамента агентства по финансовому мониторингу, жительница ЗКО организовала финансовую пирамиду с привлечением денежных средств от доверчивых граждан, путём розыгрыша мебели в онлайн проекте «Мебельный проект-Нур». При этом обязательным условием было привлечение новых вкладчиков. Следствием установлены 153 гражданина, которым причинен ущерб на сумму более 7,5 миллионов тенге. Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на семь лет.