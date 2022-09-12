Буря на Тенгизе: вахтовиков напугал мощный ураган с ливнем
Сильный ураган застал людей врасплох, к тому же в регионе резко похолодало.
Аким ЗКО — строителям: «Сдавать дома без благоустройства и зелени больше не получится»
В ходе рабочей поездки аким области осмотрел площадки, где идет активное обновление жилищного фонда.
В Уральске без вести пропал 64-летний мужчина: родные бьют тревогу
В Уральске разыскивают местного жителя, который ушел из дома больше недели назад и до сих пор не вернулся. Родные пропавшего просят жителей...
В Казахстане ужесточат правила выдачи кредитов с 2027 года
В Казахстане намерены ужесточить правила выдачи кредитов с целью снизить уровень закредитованности населения и укрепить устойчивость финансо...
Оралда iPhone ұрлаған күдіктіні сарбаздар қолға түсірген
Қымбат телефон ұрлады деген күдікке ілінген адамды жауынгерлер ұстады.
Упал с лошади и стал инвалидом: житель Актобе отсудил более 12 млн тенге
Мужчина получил тяжелые травмы во время отдыха в одной из загородных зон.
Получит ли народ 2–3 тонны золота от Президента?
На встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым предприниматель Айдар Бакыев предложил выделить городу Ош 2–3 тонны золота в качестве...
Девушка «на шее» у писателя возмутила казахстанцев (ВИДЕО)
В Астане неизвестные девушки осквернили памятник, посвящённый выдающимся казахским писателям, что вызвало возмущение общественности, передае...
Омский губернатор рассказал о судьбе отца президента Казахстана
Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Кемель Токаев в годы войны был эвакуирован в Омск после ранения, передает Мой Город.