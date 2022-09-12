- Взятка была передана от родителя за прекращение производства по административному делу о ненадлежащем исполнении им обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и не направлении дела в суд. Задержание проводили сотрудники Антикоррупционной службы Атырауской области, - сообщается на сайте областного суда.

- С учетом этих обстоятельств суд назначил экс-участковому инспектору наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, то есть 3 миллиона тенге, - пояснили в суде.

Как сообщается на сайте суда Атырауской области, ювенальный инспектор был задержан при получении взятки размером в 100 тысяч тенге.Вина экс-полицейского доказана по свидетельским показаниям, результатам негласных следственных действий, заключению экспертизы и вещественным доказательствам. Отмечается, что подсудимый признал вину, раскаялся и попросил не лишать его свободы.Также подсудимого пожизненно лишили права занимать должность на госслужбе.