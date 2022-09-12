11 сентября в Ледовом Дворце спорта прошёл турнир ММА Alash Pride Fighters Championship. Главным гостем мероприятия стал чемпион UFC Дамир Исмагулов. А бронзовый призёр Олимпиады Екатерина Лариона дебютировала в этом виде спорта в составе местной команды. К сожалению, она потерпела поражение. В турнире принимали участие спортсмены из Казахстана, России, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, а организовал мероприятия Alash Pride FC. Ледовый дворец был полон, зрители активно болели за участников. Всего горожане стали свидетелями 12 боев. Семь казахстанцев одержали победу. В городском отделе спорта заверили, что серьезных травм во время боев никто не получил. А пока мы предлагаем вам посмотреть как проходил турнир: