– Я увидел многих школьников, которые отличаются своими способностями мыслить. Они продемонстрировали свои возможности в таких турах как "Марафон знаний", "Аламан" и "Эрудит". Меня обрадовало то, что наши ученики очень разносторонние, хорошо знают мировую историю и национальные культурно-исторические данные. Народная мудрость гласит: "Что бы ты не делал, делай это с достоинством", и человек, покоривший вершины знаний всегда будет успешен во всех сферах. Считаю, что такие проекты помогают раскрыть талант наших школьников. Помимо этого в таких состязаниях дети развивают в себе интеллектуальные навыки, разносторонность, усиливает командный дух и конкурентоспособность, а также развивает качества лидера. Я уверен, что все участники достойны победы. Мы гордимся вашими победами, - сказал аким области.

Интеллектуальный телевизионный проект «BILIM HIGH» был проведен по инициативе областного управления образования. В нем приняли участие школьники со всего региона. Поздравить победителей приехал глава региона Гали Искалиев. По его словам, он смотрел проект на YouTube-канале и увидел много талантливых и эрудированных ребят.Гали Искалиев также подчеркнул, что ученики из ЗКО регулярно участвуют в различных республиканских и международных олимпиадах и занимают призовые места. По итогам проекта победителями стала команда "WestTrend" из Бурлинского района. Второе место завоевали учащиеся "Білім-инновация лицейі", третье место досталось команде из Каратобинского района. Все участники были награждены дипломами и ноутбуками.