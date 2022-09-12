- Мы с радостью сообщаем, что из Актобе теперь можно улететь в Уральск. Уральск занимает памятное место в истории, здесь начинались великие события, город посещали наиболее значительные личности. Город невелик, но интересных мест в нем достаточно для того, чтобы интересно и с пользой провести время. Из Актобе в Уральск можно будет летать по вторникам и субботам с 1 ноября 2022 года, - сообщил председатель правления АО «Международный аэропорт Алии Молдагуловой» Дастан Малиев.

- С 1 ноября 2022 года, то есть по вторникам у наших жителей будет возможность посетить столицу Узбекистана. Сейчас ведутся переговоры, в скором времени уже будет ясна картина. Ташкент — главный город Узбекистана, чья история насчитывает более 2000 лет. Он один из самых больших в Средней Азии и один из старейших, расположенных на Великом шёлковом пути, - добавил Малиев.

Международный аэропорт Алии Молдагуловой планирует запустить новые направления: из Актобе в Уральск и Ташкент. Рейсы в Уральск будет выполнять отечественная авиакомпания Qazaq Air, в Ташкент будет летать Uzbekistan Airways.Рейсы в Ташкент планируется выполнять также с 1 ноября. Сейчас ведутся переговоры с государственными органами Республики Казахстан.Напомним, аэропорт Актобе на сегодня обслуживает пассажирские рейсы в 12-ти направлениях, 5 авиакомпании. До конца года количество направлений увеличится до 14-ти направлений.