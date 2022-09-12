Новые поправки в КоАП РК уже вступили в силу, передает портал "Мой ГОРОД".  Мошенник предлагал уральцам водительское удостоверение за 200 тысяч тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Вводится новый состав правонарушения за повторное управление ТС без госномеров, сообщается на сайте Polisia.kz. Согласно данным административной полиции Алматы, вводится новый состав правонарушения за повторное управление ТС без государственных номеров (ст.590 ч.2-1 КоАП), где предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средствами сроком на 1 год, компетенция по рассмотрению которого возложена на суды (ст.684 ч.1 КРКобАП).
– Вместе с тем, исключается взыскание в виде штрафа и вводится административный арест до 5 суток за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными госномерами (ст.590 ч.4 КРКобАП). За невыполнение законного требования об остановке ТС впервые (ч.1 ст.613КоАП), увеличивается размер штрафа до 40 МРП, с введением альтернативного взыскания в виде административного ареста сроком до трех суток, с передачей компетенции по рассмотрению в суды. Также увеличивается срок лишения права управления ТС до одного года и вводится дополнительные взыскание в виде административного ареста до 5 суток за повторное совершения деяния (ч.3 ст.613 КоАП). При совершении такого правонарушения лицом, не имеющим либо лишенным права управления, увеличивается штраф до 60 МРП и вводится дополнительный вид взыскания в виде административного ареста до 15 суток (ч.3-1 ст.613 КоАП), – рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов.
Из санкции статьи за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного органа (ч.1 ст.667 КоАП) исключается мера взыскания в виде "предупреждения", увеличивается размер штрафа до 30 МРП и срок административного ареста до 15 суток. За повторное совершение такого деяния предусмотрен административный арест от 15 до 20 суток (ч.2 ст.667 КоАП). В отношении лиц, к которым административный арест не применяется, увеличивается штраф до 50 МРП (ч.3 ст.667КоАП). Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (с 11 сентября 2022 года).  