– Вместе с тем, исключается взыскание в виде штрафа и вводится административный арест до 5 суток за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными госномерами (ст.590 ч.4 КРКобАП). За невыполнение законного требования об остановке ТС впервые (ч.1 ст.613КоАП), увеличивается размер штрафа до 40 МРП, с введением альтернативного взыскания в виде административного ареста сроком до трех суток, с передачей компетенции по рассмотрению в суды. Также увеличивается срок лишения права управления ТС до одного года и вводится дополнительные взыскание в виде административного ареста до 5 суток за повторное совершения деяния (ч.3 ст.613 КоАП). При совершении такого правонарушения лицом, не имеющим либо лишенным права управления, увеличивается штраф до 60 МРП и вводится дополнительный вид взыскания в виде административного ареста до 15 суток (ч.3-1 ст.613 КоАП), – рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов.Из санкции статьи за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного органа (ч.1 ст.667 КоАП) исключается мера взыскания в виде “предупреждения”, увеличивается размер штрафа до 30 МРП и срок административного ареста до 15 суток. За повторное совершение такого деяния предусмотрен административный арест от 15 до 20 суток (ч.2 ст.667 КоАП). В отношении лиц, к которым административный арест не применяется, увеличивается штраф до 50 МРП (ч.3 ст.667КоАП). Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (с 11 сентября 2022 года). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
