Более десяти тысяч человек числятся в списке на получение земельного участка в районе ЗКО

Речь идет о Бурлинском районе. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, на сегодня по району в списке на земельный участок 10 603 человека. Аксай – 8898 человек; Аралтал – 1054; Кызылтал – 1394; Аксу – 55; Жанаконыс – 73; Пугачев – 1151; Бумаколь – 26; Жарсуат – 47; Приурал-26; Бурлин-920. - В районе для очередников из микрорайона Аралтал предоставляется 1 200 земельных участков. На сегодня проведены соответствующие процедуры более чем на 800 участков. На остальных проводим координационные работы. Для доступности к земельным участкам в селе Бур