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Социум

Более десяти тысяч человек числятся в списке на получение земельного участка в районе ЗКО

Речь идет о Бурлинском районе. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, на сегодня по району в списке на земельный участок 10 603 человека. Аксай – 8898 человек; Аралтал – 1054; Кызылтал – 1394; Аксу – 55; Жанаконыс – 73; Пугачев – 1151; Бумаколь – 26; Жарсуат – 47; Приурал-26; Бурлин-920. - В районе для очередников из микрорайона Аралтал предоставляется 1 200 земельных участков. На сегодня проведены соответствующие процедуры более чем на 800 участков. На остальных проводим координационные работы. Для доступности к земельным участкам в селе Бур
Кристина Кобина
Более десяти тысяч человек числятся в списке на получение земельного участка в районе ЗКО
Речь идет о Бурлинском районе.
В ЗКО земли на 70 млн тенге вернули государству
В ЗКО земли на 70 млн тенге вернули государству
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, на сегодня по району в списке на земельный участок 10 603 человека.
  • Аксай – 8898 человек;
  • Аралтал – 1054;
  • Кызылтал – 1394;
  • Аксу – 55;
  • Жанаконыс – 73;
  • Пугачев – 1151;
  • Бумаколь – 26;
  • Жарсуат – 47;
  • Приурал-26;
  • Бурлин-920.
- В районе для очередников из микрорайона Аралтал предоставляется 1 200 земельных участков. На сегодня проведены соответствующие процедуры более чем на 800 участков. На остальных проводим координационные работы. Для доступности к земельным участкам в селе Бурлин реализуется проект строительства инженерных сетей водоснабжения, предназначенный для развития индивидуального жилищного строительства. Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации по оборудованию газовыми и электрическими сетями. После завершения строительных работ, земельные участки предоставят 680 очередникам, - пояснил Еркебулан Ихсанов.
Со слов главы района, в этом году завершили строительство инженерных сетей электро и газоснабжения на 820 земельных участках ДПП «Жилой Массив-2» в Аксае, и уже начали работы по водоснабжению. После завершения подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры начнется координация земельных участков для очередников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Земля

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