Более двух тысяч должностных лиц наказали за халатность и бездействие в Казахстане

Почти 45 тысяч представлений по расследуемым уголовным делам внесло МВД Казахстана в государственные и частные организации с начала года. О результатах этой работы рассказали в ведомстве, уточнив, что принятые меры направлены на усиление безопасности в стране.

Начальник следственного департамента МВД Самат Аисов подчеркнул, что по итогам рассмотрения документов к дисциплинарной ответственности привлекли более двух тысяч должностных лиц. Именно их бездействие, по версии следствия, способствовало совершению преступлений. Еще свыше 500 человек понесли административное наказание за игнорирование предписаний следователей.

Благодаря вмешательству полиции в регионах удалось добиться реальных улучшений:

В проблемных районах и на развлекательных объектах появилось около двух тысяч дополнительных камер видеонаблюдения.

На 155 аварийных участках дорог обновили инфраструктуру — установили освещение, светофоры и новые знаки.

Системы охраны модернизировали на 56 объектах, а в школах и вузах провели более 60 профилактических акций.

Самат Аисов привел несколько показательных примеров работы по представлениям:

- Среди конкретных примеров - приостановление деятельности одного из лаундж-баров города Павлодара после расследования факта хулиганства, произошедшего в январе этого года. По факту возгорания пассажирского автобуса на автодороге Аксу-Аюлы – Балхаш в Карагандинской области, повлекшего гибель малолетнего ребенка, по представлению следователя проведена сплошная проверка пассажирских автобусов. По ее результатам к административной ответственности привлечены 199 водителей и владельцев автобусов, в том числе 55 лиц - за переоборудование салонов под лежачие места без соответствующего разрешения.

Отдельное внимание ведомство уделяет возмещению ущерба потерпевшим. Всего по оконченным делам зафиксирован ущерб на сумму свыше 72 млрд тенге, из которых более 34 млрд тенге уже удалось возместить. Для гарантии выплат полиция активно накладывает аресты на имущество подозреваемых - только в Астане и Алматинской области под ограничительные меры попали активы и недвижимость на десятки миллиардов тенге.

