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Социум

Более двух тысяч преступлений раскрыли уральские полицейские

Всего на территории города с начала 2019 года было зарегистрировано 4858 уголовных правонарушений, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника отделения МПС управления полиции города Уральск Жанибек Дусимов, за девять месяцев 2019 года на территории Уральска были совершены 4858 уголовных правонарушений, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 5607. – Основную массу совершенных преступлений составляют преступления средней тяжести. Принятыми мерами удалось снизить количество убийств, умышленных причинений тяжкого вреда
Арайлым Усербаева
Более двух тысяч преступлений раскрыли уральские полицейские
Всего на территории города с начала 2019 года было зарегистрировано 4858 уголовных правонарушений, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника отделения МПС управления полиции города Уральск Жанибек Дусимов, за девять месяцев 2019 года на территории Уральска были совершены 4858 уголовных правонарушений, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 5607. – Основную массу совершенных преступлений составляют преступления средней тяжести. Принятыми мерами удалось снизить количество убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж, грабежей, хулиганств. Однако наблюдается рост количества таких преступлений, как мошенничество и скотокрадство. Уральским полицейским удалось раскрыть в этом году 2786 преступлений. От жителей города поступило более 30 тысяч вызовов о помощи. Несмотря на принимаемые меры, на 12% увеличилось количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. По статье 78 административного кодекса РК "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений" к ответственности были привлечены 839 человек, - рассказал Жанибек Дусимов. Стоит отметить, что с начала года несовершеннолетние совершили 51 преступление. Всего на учете состоят 362 несовершеннолетних и 110 неблагополучных семей, в которых воспитываются 196 детей. В состоянии алкогольного опьянения совершено 282 преступления. – С начала года в центр временной адаптации и детоксикации (вытрезвитель - прим. автора) полицейские доставили 6238 человек, тогда как в прошлом году в центр были доставлены 3229 человек. Однако в центр не принимают людей с заразными заболеваниями и инвалидностью, поэтому помещено было 4107 человек. Остальные были доставлены домой. Кроме этого, на дорогах города за девять месяцев было совершено 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 34 человек, а 151 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести. Основными причинами ДТП являются неблагоприятные погодные условия, рост количества автомашин. Если в 2010 году по области было зарегистрировано 133 тысячи машин, то сейчас только в городе зарегистрированы свыше 143 тысячи авто. Отмена радаров также является одной из причин ДТП, ведь водители нарушают скоростной режим. Кроме этого, у нас есть нехватка дорожных полицейских. В батальоны патрульной полиции не хватает 46 человек, - добавил Жанибек Дусимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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