Более двух тысяч преступлений раскрыли уральские полицейские

Всего на территории города с начала 2019 года было зарегистрировано 4858 уголовных правонарушений, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника отделения МПС управления полиции города Уральск Жанибек Дусимов, за девять месяцев 2019 года на территории Уральска были совершены 4858 уголовных правонарушений, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 5607. – Основную массу совершенных преступлений составляют преступления средней тяжести. Принятыми мерами удалось снизить количество убийств, умышленных причинений тяжкого вреда