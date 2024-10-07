Как сообщили в департаменте юстиции ЗКО, частные судебные исполнители за девять месяцев этого года совместно с департаментом юстиции взыскали 1 087 824 602 тенге алиментов.

Как сообщили в департаменте юстиции ЗКО, частные судебные исполнители за девять месяцев этого года совместно с департаментом юстиции взыскали 1 087 824 602 тенге алиментов.

Для взыскания алиментов судебные исполнители воздействуют на должников:

арестовывают банковские счета, движимого, недвижимого имущества, а после реализуют его. Имущество должников могут арестовать или продать для погашения задолженности по алиментам;

ограничивают права на выезд за границу. Должников лишают возможности покидать пределы страны до полного погашения долгов;

приостанавливают водительские права. Эта мера применяется к тем, кто уклоняется от уплаты алиментов, чтобы стимулировать исполнение обязательств.

К слову, если должники продолжают уклоняться от исполнения своих обязанностей, их могут привлечь к ответственности.

— Четверо должников привлекли к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Более 300 должников привлекли к административной ответственности за нарушение своих обязательств. Судебные исполнители оказывают должникам помощь в трудоустройстве, всего за 9 месяцев этого года трудоустроили 178 должников, — пояснили в департаменте юстиции.

Департамент юстиции ЗКО напомнил, что неисполнение алиментных обязательств влечёт за собой серьёзные правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности и реализации имущества.