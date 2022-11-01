Более одного миллиарда тенге потратили на ремонт трассы Уральск - Бузулук

Средним ремонтом охвачено 28 километров трассы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя западно-казахстанского филиала АО «НК «Казавтожол» Казбека Мамбетова, в этом строительном сезоне средний ремонт проведён на дороге республиканского значения Уральск - Бузулук. Общая протяжённость трассы составляет 28 километров. – Заменили асфальтобетонное покрытие, выполнили мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. В строительно-монтажных работах было задействовано более 45 единиц спецтехники и порядка 60 дорожных рабочих, - рассказал Казбек