Более полусотни человек обратились за статусом кандас в ЗКО
За последние 10 дней статус кандас изъявили желание получить 53 человека, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено пресс-службой "Правительство для граждан"
По информации пресс-службы «Правительства для граждан» по ЗКО, в регионе увеличилось количество желающих получить статус кандас. Поэтому в отделе ЦОН №1 Уральска организовано специальное «окно» приёма клиентов по этой услуге.
За девять месяцев в области подали 76 заявлений на получение статуса, а за последние десять дней принято 53 человека.
Кандас - этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Казахстана, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус.
При обращении в ЦОН клиенту необходимо подать:
заявление о присвоении (продлении) статуса кандас,
автобиографию,
свидетельство о рождении,
паспорт.
Услуга оказывается за три рабочих дня. К слову, её можно получить через портал eGov.
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