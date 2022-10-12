Фото предоставлено пресс-службой "Правительство для граждан" По информации пресс-службы «Правительства для граждан» по ЗКО, в регионе увеличилось количество желающих получить статус кандас. Поэтому в отделе ЦОН №1 Уральска организовано специальное «окно» приёма клиентов по этой услуге. За девять месяцев в области подали 76 заявлений на получение статуса, а за последние десять дней принято 53 человека.

Кандас - этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Казахстана, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус.

заявление о присвоении (продлении) статуса кандас,

автобиографию,

свидетельство о рождении,

паспорт.

При обращении в ЦОН клиенту необходимо подать:Услуга оказывается за три рабочих дня. К слову, её можно получить через портал eGov. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.