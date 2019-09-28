Несмотря на то, что с утра в Уральске пасмурно и дождливо, на субботник вышли 7 264 жителя города. Были задействованы 316 организаций и учреждений независимо от форм собственности. Также в уборке города приняли участие 670 студентов вузов и колледжей. Кроме того, в субботнике приняли участие 56 КСК города с привлечением 300 работников. Мусор вывозили 8 бортовых машин. Автобусы былм предоставлены организациями пассажирских перевозок, а также ТОО «Жайык Таза кала». В этот день субботник прошел в мкр. Умит; на ул. Чагано-Набережная, в районе памятника «Этих дней не смолкнет Слава»; на ул.Шолохова - от ул.Курмангалиева в сторону ул.С.Тюленина со стороны дачных массивов; на ул. Г.Караша - от ул.Ескалиева до ул.Чагано-Набережная. Всего было вывезено 400 ммусора.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.