Коммунальщики работают над устранением аварии.Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации единой справочной службы «109», в 20:25 пятого октября на городских электросетях произошло аварийное отключение в районе Мясокомбината. Без электричества остались 1 021 абонент. Аварийная бригада выехала. К слову, 21 сентября жители этого же района уже оставались без света из-за аварии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Более тысячи абонентов остались без электричества в Уральске
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить, то наш мессенджер всегда открыт для вас!