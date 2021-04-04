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Социум

Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска

На санитарную очистку города вышли более полутора тысяч жителей Уральска, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3 апреля в Уральске стартовал двухмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. На общегородском субботнике принимали участие более полутора тысяч уральцев, работали 15 единиц техники. По информации пресс-службы акима города, с территории города на специальный полигон было вывезено более тысячи кубометров мусора. Кроме этого, на субботник вышли сотрудники различных учреждений, которые очищали от отходов территории своих предприятий. Мы дорожим каждым наши
Арайлым Усербаева
Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска
На санитарную очистку города вышли более полутора тысяч жителей Уральска, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска
Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска
3 апреля в Уральске стартовал двухмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. На общегородском субботнике принимали участие более полутора тысяч уральцев, работали 15 единиц техники. По информации пресс-службы акима города, с территории города на специальный полигон было вывезено более тысячи кубометров мусора. Кроме этого, на субботник вышли сотрудники различных учреждений, которые очищали от отходов территории своих предприятий.
Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска
Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска
Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска
Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска
Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска
Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска
Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска
Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой акима города    
мусор город

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