Более тысячи кубометров мусора вывезено из Уральска

На санитарную очистку города вышли более полутора тысяч жителей Уральска, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3 апреля в Уральске стартовал двухмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. На общегородском субботнике принимали участие более полутора тысяч уральцев, работали 15 единиц техники. По информации пресс-службы акима города, с территории города на специальный полигон было вывезено более тысячи кубометров мусора. Кроме этого, на субботник вышли сотрудники различных учреждений, которые очищали от отходов территории своих предприятий. Мы дорожим каждым наши