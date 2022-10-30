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Социум

Более тысячи водителей авто с ксеноном наказали в Атырау

Ксеноновые фары мешают другим участникам движения. Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года патрульные выявили в Атырау более 1 200 водителей, которые установили на авто ксенон и LED-лампы. Всех их привлекли их к административной ответственности. - 27 октября около 1:20 на улице Бергалиева сотрудники патрульной полиции при остановке и досмотре Toyota Coaster установили, что водитель установил на авто LED-фары. В отношении него составлен административный протокол и наложен штраф в размере 15 315 тенге, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Посмотреть эту п
Кристина Кобина
Более тысячи водителей авто с ксеноном наказали в Атырау
Ксеноновые фары мешают другим участникам движения.
Более тысячи водителей Атырау оштрафовали за установку ксенона
Более тысячи водителей Атырау оштрафовали за установку ксенона
Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года патрульные выявили в Атырау более 1 200 водителей, которые установили на авто ксенон и LED-лампы. Всех их привлекли их к административной ответственности.
- 27 октября около 1:20 на улице Бергалиева сотрудники патрульной полиции при остановке и досмотре Toyota Coaster установили, что водитель установил на авто LED-фары. В отношении него составлен административный протокол и наложен штраф в размере 15 315 тенге, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
 
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Публикация от Атырау полициясы (@police_atyrau06)

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Атырау ксенон

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