Более тысячи водителей авто с ксеноном наказали в Атырау

Ксеноновые фары мешают другим участникам движения. Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года патрульные выявили в Атырау более 1 200 водителей, которые установили на авто ксенон и LED-лампы. Всех их привлекли их к административной ответственности. - 27 октября около 1:20 на улице Бергалиева сотрудники патрульной полиции при остановке и досмотре Toyota Coaster установили, что водитель установил на авто LED-фары. В отношении него составлен административный протокол и наложен штраф в размере 15 315 тенге, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Посмотреть эту п