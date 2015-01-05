Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ЖКХ по г.Уральск. snegvyvozПо словам замначальника ЖКХ г.Уральск Бекжана ТУКЖАНОВА, с начала зимнего периода с территории города вывезено 9261 кубометр снега. - Всего был произведен 1041 рейс, - рассказал Бекжан ТУКЖАНОВ. - Только в период с 1 по 5 января из Уральска было вывезено 5731 кубометр снега или 521 рейс. Больше всего снега в Уральске выпало с 1 по 3 января. По его словам, ежедневно на уборку снега выезжает 100 единиц техники, в том числе тракторы, автогрейдеры, КАМАЗы, ЗИЛы, погрузчики, грузовая техника и даже К-700. - Также ежедневно на уборку улиц выходят 350 рабочих, - говорит Бекжан ТУКЖАНОВ. - Кроме того, на обработку улиц песочно-соляной смесью выезжают 13 единиц техники. Фото Медета МЕДРЕСОВА