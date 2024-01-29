В начале прошлого года в регионах Казахстана были созданы департаменты по управлению земельными ресурсами. Подчиняются они напрямую Комитету, а не акиматам области. Именно этот департамент подал в суд на незаконную выдачу земельных участков в период 2015-2018 годов в ЗКО. На сегодняшний день им удалось отсудить шесть участков, принадлежащих крестьянским хозяйствам Бокейординского (один участок) и Жангалинского (пять участков) районов. Но это малая часть тех участков, которые были переданы местными исполнительными органами крестьянским хозяйствам и фермерствам региона.

Это очень страшный прецедент, когда один госорган забирают то, что нам дал другой представитель власти. То есть у нас можно по закону что-то дать, а потом также по закону забрать? Я взял земельный участок в 2016 году. Веду хозяйство, закупил овец, коров, купил в лизинг трактор, взял кредиты. А сейчас ко мне прийти и попросить освободить эту землю? Куда я пойду? Должен буду все продать задешево, и пойти по миру? – спрашивает глава КХ одного из районов ЗКО.

В акимате ЗКО по этому случаю созвали брифинг, на котором замакима области Калияр Айтмухамбетов и руководитель управления земельных отношений по ЗКО Нуржан Максотов попытались прояснить ситуацию.

Так, по словам Нуржана Максотова, в период с 2015 по 2018 годы местными исполнительными органами ЗКО крестьянским и фермерским хозяйствам было выдано 2153 земельных участка. Все участки выдавались специально созданными земельными комиссиями на основании статьи 43 «Земельного Кодекса» в старой редакции. Согласно данной статье, участки выдавались в аренду на длительный срок. Между тем, в «Земельном Кодексе» (в той же редакции) имелась статья 48, которая гласила, что земельные участки могут быть предоставлены и согласно результатам торгов (конкурса или аукциона). На последнюю статью и опирается департамент управления земельными ресурсами, который подал в суд и просил признать предоставление земель МИО незаконным. Суды ЗКО пришли к выводу, что срок исковой давности истек, однако Верховный суд решил, что срок следует считать с момента обнаружения нарушения и поддержал иск департамента. Таким образом, предоставление шести участков признали незаконными.



К слову, такая же судьба, по всей вероятности, ожидает и другие земельные участки, выданные в этот период, а их больше двух тысяч.

Также департамент по управлению земельными ресурсами ссылается и на статью 43 «Земельного кодекса», согласно которой земли могли быть предоставлены через торги. Но в ней речь шла о продаже земель, а в этом случае речь идет только об аренде. То есть все земельные участки, выданные в период с 2015 по 2018 годы, выдавались только в долгосрочную аренду, - говорят спикеры.

Между тем, в акимате ЗКО уверенно заявляют, что будут отстаивать интересы фермеров и глав крестьянских хозяйств региона.

Вы поймите, такая ситуация не только в нашей области, но и в других областях Казахстана. Как только данная ситуация возникла, мы сразу же обратились в министерство сельского хозяйства. Мы будет поддерживать наших фермеров и животноводов, которые столько труда и денег вложили в эти земли, - уверил замакима Калияр Айтмухамбетов.

Всего в ЗКО зарегистрировано 5457 крестьянских хозяйств и 125 сельскохозяйственных производственных кооперативов.