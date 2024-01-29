Полицейские ЗКО говорят, что чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди. Чаще злоумышленники звонят на стационарный или мобильный телефон и говорят, что кто-то из близких попал в беду. При этом они стараются держать жертву в напряжении, говорят очень эмоционально, кричат, плачут. Их цель не дать прервать разговор и позвонить близким. Потерпевшие рассказывают, что не различали голоса близких родственников от мошенников и делали все действия по их указанию.

Мошенники запугивали их тем, что родственники совершили какое-либо уголовное правонарушение и данный вопрос должен решиться очень быстро, чтобы никто не узнал. Зарегистрирован факт, когда мошенники звонили без разбора всем подряд на стационарный телефон. В результате за один день они обзвонили всех жильцов пятиэтажного дома по адресу улица Тайманова, 127. Двое из них попались на уловки.

Относительно новый вид мошенничества - это рассылка с просьбой проголосовать за близкого родственника, который якобы участвует в конкурсе. Они присылают ссылку на сторонний сайт с авторизацией. После того, как потерпевший вводит свой абонентский номер, к нему приходит шестизначный код, который просят ввести в «Меню», «Настройки», «Связанные устройства», «Привязка устройства», «Связать по номеру телефона» и после синхронизации мошенники получают доступ к вашему мессенджеру.

– Если вам приходят подобного рода сообщения, не переходите по сомнительным ссылкам, не убедившись правдивости информации. В случае если вы ввели код и началась синхронизация контактов, вы можете остановить данный процесс, нажав кнопку выйти в окне «Связанные устройства». Также необходимо систематически проверять свои приложения в настройках, на наличие других связанных устройств. Подобная рассылка может прийти с номеров ваших знакомых, к аккаунту которых злоумышленники получили незаконный доступ, - говорят полицейские.

Еще один новый вид мошенничества - предлог перерегистрации абонентских номеров. Потерпевшим звоня якобы представители оператора сотовой связи. Он сообщает, что закончился срок регистрации абонентского номера. Для продления необходимо подтвердить смс-код. Потерпевшие выполняют инструкции мошенников, устанавливают приложения «AnyDesk», «HopToFesk», «RustDesk», «TeamViewer» или другие приложения удаленного доступа. Через них злоумышленник получает доступ к мобильному банкингу. Так в начале января в Киберпол обратилась потерпевшая. На неё мошенники этим способом оформили кредит на два миллиона тенге.