В департаменте полиции ЗКО рассказали, что несмотря на всю профилактическую разъяснительную работу немало граждан попадаются на уловки злоумышленников. Мошенники умело используют не только IT-технологии, но и психологическое приемы, вводят жертву в состояние стресса, затем манипулируя на чувстве страха заставляют выполнять их требования.

Есть ещё отдельная категория мошенников - брачные аферисты. Злоумышленник знакомится в социальных сетях, входит в доверие к жертве. Затем сообщает, что хочет сделать дорогой подарок и якобы отправил ценную посылку, после чего к потерпевшим выходят на связь сообщники и под видом курьера, пограничника, почтальона требуют за доставку посылки денежные средства. Якобы деньги пойдут на оплату государственных пошлин за расчет таможенных платежей, конвертации иностранной валюты. В результате потерпевшие переводят свои сбережения на различные счета иностранных граждан с помощью быстрых переводов через банки второго уровня. После этого злоумышленники перестают выходить на связь.

Так, жительница области познакомилась в социальной сети с мошенником. Он представился гражданином Великобритании, вошел в доверие и воспользовался чувствами потерпевшей. Аферист заявил женщине, что отправил ей в подарок 80 тысяч долларов, а для получения она должна была заплатить 13 миллионов тенге. Что женщина и сделала. В итоге доверчивая жертва перевела деньги на счет граждан Турции.