Больше всего аренда жилья подорожала в Уральске

Аренда квартир в Казахстане подорожала за год на 7%, сильнее всего – в Уральске (на 4,2%), Шымкенте (на 24,1%) и Талдыкоргане (на 20,8%), сообщили в Бюро национальной статистики.

За год цены на новое жилье и перепродажу квартир на вторичном рынке повысились по 3,4%, сообщили в Бюро национальной статистики.

В региональном разрезе цены на первичное жилье больше всего повысились в Актобе на 11%, в Кокшетау и Таразе – на 10%. На вторичном рынке лидеры роста цен оказались такие города, как Атырау (16,7%), Астана и Кокшетау (по 9,8%).

Аренда квартир в Казахстане повысилась за год на 7%. Больше всего цены на аренду повысились в Уральске (24,2%), затем в Шымкенте (24,1%), Талдыкоргане (20,8%) и Петропавловске (20,5%).

Между тем количество сделок купли-продажи жилья за год в Казахстане увеличилось на 24%. Наибольший рост сделок отмечен в Западно-Казахстанской области (56,7%).