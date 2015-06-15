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Шоу-бизнес

Большинство сбежавших во время наводнения из зоопарка в Тбилиси животных найдены

Бригады спасательных служб нашли большую часть сбежавших из зоопарка в Тбилиси во время наводнения хищников сообщает Tengrinews. Часть из них пришлось уничтожить, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения. Напомним, зоопарк в Тбилиси был затоплен в ночь на 14 июня, в результате сбежали более 30 хищных животных. "Во время дождя многие животные погибли на месте. Из сбежавших хищников часть была ликвидирована сотрудниками служб. По нашей информации, большая часть сбежавших спасена, их усыпили, поймали и доставили в безопасное место. Поиски оставшихся зверей все еще продолжаются",
gorod
Большинство сбежавших во время наводнения из зоопарка в Тбилиси животных найдены
Бригады спасательных служб нашли большую часть сбежавших из зоопарка в Тбилиси во время наводнения хищников сообщает Tengrinews. Часть из них пришлось уничтожить, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения. Напомним, зоопарк в Тбилиси был затоплен в ночь на 14 июня, в результате сбежали более 30 хищных животных. "Во время дождя многие животные погибли на месте. Из сбежавших хищников часть была ликвидирована сотрудниками служб. По нашей информации, большая часть сбежавших спасена, их усыпили, поймали и доставили в безопасное место. Поиски оставшихся зверей все еще продолжаются", - заявили в пресс-службе зоопарка в Тбилиси. Администрация призывает жителей города немедленно сообщать властям о свободно разгуливающих по улицам диких животных и просит спасательные службы максимально избежать ликвидации сбежавших питомцев. "На данный момент ведется очистка территории зоопарка от загрязнений", - добавил собеседник. Более 300 обитателей зоопарка Тбилиси погибли в результате наводнения Ранее сообщалось, что зоопарк в Тбилиси был затоплен и из него сбежали шесть львов, шесть тигров, семь медведей и 13 волков. К поискам хищников подключены службы МВД. Напомним, наводнение в Тбилиси унесло жизни 10 человек. Сильный ливень с градом и ветром прошел в грузинской столице в ночь на 14 июня. Мэр Тбилиси Давид Нармания сообщил о гибели семерых жителей столицы и троих сотрудников зоопарка.  
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 Фото из социальной сети "Вконтакте"  
Фото из социальной сети &quot;Вконтакте&quot;
Фото из социальной сети &quot;Вконтакте&quot;
 Фото из социальной сети "Вконтакте"
Фото из социальной сети &quot;Вконтакте&quot;
Фото из социальной сети &quot;Вконтакте&quot;
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