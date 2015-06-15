Большинство сбежавших во время наводнения из зоопарка в Тбилиси животных найдены

Бригады спасательных служб нашли большую часть сбежавших из зоопарка в Тбилиси во время наводнения хищников сообщает Tengrinews. Часть из них пришлось уничтожить, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения. Напомним, зоопарк в Тбилиси был затоплен в ночь на 14 июня, в результате сбежали более 30 хищных животных. "Во время дождя многие животные погибли на месте. Из сбежавших хищников часть была ликвидирована сотрудниками служб. По нашей информации, большая часть сбежавших спасена, их усыпили, поймали и доставили в безопасное место. Поиски оставшихся зверей все еще продолжаются",