Борьба с коррупцией станет бескомпромиссной - Токаев

Президент анонсировал перезагрузку деятельности правоохранительных органов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев на Республиканском общественном штабе сообщил, что его приоритетом как кандидата в президенты на предстоящих выборах будет реформа правоохранительной системы. - Мы перезагрузим деятельность правоохранительных органов, снизив коррупциогенность и усилив профилактический вектор в их деятельности. Борьба с коррупцией, как коррозией, разъедающей нашу страну, станет бескомпромиссной. Решительный заслон будет поставлен производству и распространению наркотиков, особенно с