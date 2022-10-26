- Мы перезагрузим деятельность правоохранительных органов, снизив коррупциогенность и усилив профилактический вектор в их деятельности. Борьба с коррупцией, как коррозией, разъедающей нашу страну, станет бескомпромиссной. Решительный заслон будет поставлен производству и распространению наркотиков, особенно синтетических. Правоохранительные органы сосредоточатся на тех преступлениях, от которых больше всего страдают граждане – семейно-бытовое насилие, наркопреступления, мошенничества, финансовые пирамиды, - сказал Токаев.Он обещал создать профессиональную и эффективную сервисную полицию. Также будет усилен прокурорский надзор над соблюдением правоохранительными органами конституционных прав и свобод граждан и предпринимателей. Для предотвращения пыток предпримут «новые конкретные меры». - Наказания за семейно-бытовые преступления следует ужесточить – это моя принципиальная позиция, - отметил президент.
Борьба с коррупцией станет бескомпромиссной - Токаев
Президент анонсировал перезагрузку деятельности правоохранительных органов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев на Республиканском общественном штабе сообщил, что его приоритетом как кандидата в президенты на предстоящих выборах будет реформа правоохранительной системы. - Мы перезагрузим деятельность правоохранительных органов, снизив коррупциогенность и усилив профилактический вектор в их деятельности. Борьба с коррупцией, как коррозией, разъедающей нашу страну, станет бескомпромиссной. Решительный заслон будет поставлен производству и распространению наркотиков, особенно с