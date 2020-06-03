Глава региона Гали Искалиев распорядился проверить все бордюры и при необходимости заменить их, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 3 июня, аким ЗКО Гали Искалиев проверил ход строительства нескольких объектов. Первым местом визита главы региона стал путепровод в районе Нефтебазы. Заказчиком строительного объекта является компания КПО б.в., стоимость составляет 5,2 млрд тенге. Подрядная организация - ТОО «КА-строй ЛТД». Срок строительства составляет 36 месяцев, но подрядчик планирует завершить строительно-монтажные работы раньше срока. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию - июль 2020 года.
Глава региона отметил, что от горожан ему часто поступают жалобы по поводу качества бордюров. На месте специалисты показали несколько образцов, которые используются при строительстве городских дорог. На путепроводе строители используют бордюры производства ТОО "Двин-Строй". Однако при проверке оказалось, что они не отвечают всем требованиям качества. Специалисты объяснили это тем, что, возможно, производитель сэкономил на цементе и щебне. Тут же проверили бордюры другой фирмы, они оказались почти в два раза прочнее.
– Вам кто-то говорит, какие использовать бордюры при строительстве? Почему не выбираете качественные материалы? Тем более цена у них одинаковая. Почему вы не делаете анализ перед тем, как положить их? По улице Алии Молдагуловой тоже положили бордюры этой фирмы, а они уже рассыпаются, - возмутился глава региона.
Представитель компании ТОО "Двин-Строй" Карен Даниелян заявил, что образцы бордюров привезли сюда без его ведома.
– Мне обидно, что меня даже не поставили в известность. По улице Алии Молдагуловой тоже мой бордюр, но не весь. Но он не может сыпаться, разрушиться может только под воздействием тракторов, грейдеров. Здесь предоставлен не мой образец. В качестве эксперимента давайте проверим бордюры, которые уже положили. Я более 10 лет произвожу бордюры в этом городе, - возмутился предприниматель.
Национальный центр качества дорожных активов по ЗКО осуществили отбор проб бордюров и проверили на качество.
– Всего мы проверили более 300 бордюров, из которых требованиям качества соответствует всего 61 бордюр. Остальные не соответствуют, - отметил представитель НЦКДА по ЗКО Санжан Кабышев.
Глава региона распорядился проверить все бордюры и переложить те, которые не соответствуют требованиям качества.
– Я поручаю проверить не только этот объект, но и все строящиеся объекты по городу, в том числе и те, которые строятся за счет КПО б.в. и бюджетные тоже. Где не соответствует - сразу меняйте, - заявил Гали Искалиев.
, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. Путепровод строится за счет КПО б.в.
Фото Медета МЕДРЕСОВА