Владельцы банкетных залов от лица 200 рестораторов и сотрудников предприятий общепита обратились к главному санитарному врачу ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на официальную страницу РПП в Facebook.
Встреча инициативной группы с Мухамгали Арыспаевым прошла с участием руководства Палаты предпринимателей ЗКО.
Как известно, работающие в этой сфере субъекты бизнеса ранее уже поднимали ряд проблемных вопросов, а именно регламент работы, количество посадочных мест, отсрочка по кредитам, выплата зарплаты сотрудникам.
По словам предпринимателей, они по-прежнему несут убытки и уже давно ушли в минус. Клиенты приходят каждый день, чтобы забрать предоплату, и отмечают семейные торжества в юртах, снимают коттеджи, где практически не соблюдаются санитарные нормы.
В банкетных залах есть все условия, заявляют владельцы, и просят разрешить им проводить мероприятия хотя бы на 50-100 приглашенных, а не на 30 персон. Увеличение числа посадочных мест позволит им остаться на плаву, в противном случае сейчас, когда начинается сезон тоев, им придется закрыться, так как они на грани банкротства.
Заместитель директора Палаты предпринимателей ЗКО Марат Нургуатов предложил оптимальные варианты решения проблемы. Главному санитарному врачу было рекомендовано рассмотреть все и пойти навстречу бизнесу.
Арыспаев, отвечая на аргументы участников встречи, отметил, что в других регионах, были случаи массового заболевания людей коронавирусом после всеобщего застолья. На предпринимателя даже завели уголовное дело. К тому же ЗКО по числу заболевших – на втором месте по стране, есть летальные случаи. Что касается проведения семейных торжеств в юртах и коттеджах, то этот вопрос на контроле стражей порядка. Проводятся рейды, налагаются штрафы.
Жесткие меры будут приниматься и в отношении перевозчиков, крупных торговых и других объектов, где игнорируют санитарные требования. Если заболеваемость будет снижаться, то, безусловно, ограничения тоже будут сниматься, отметил Арыспаев.
После обмена мнениями стороны сошлись на том, что предпринимателям необходимо составить письменное обращение в двух экземплярах, где будут указаны все требования. Один вариант будет направлен в Палату предпринимателей ЗКО, второй – главному санитарному врачу ЗКО. Обращение владельцев банкетных залов рассмотрят на заседании Оперативного штаба.
Напомним
, 25 мая владельцы ресторанов пригласили на встречу представителей отдела предпринимательства. Они просили, чтобы им разрешили открыться и принимать хотя бы 30 человек.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.