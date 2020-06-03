Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации начальника областного департамента ЧС Сагинбека Омирзакова, с начала года в регионе зарегистрировано 7 случаев возникновения природных очагов лесных и степных пожаров. Есть и проблемные моменты – отсутствие должной техники для тушения пожаров в труднодоступных местах, в прибрежных районах Каспийского моря. Отсутствие в районах смотровых вышек. Также начальник областного департамента ЧС предложил создать добровольные пожарные дружины для помощи спасателям. Кроме этого, Сагинбек Омирзаков сообщил, что официально в Атырау функционируют два пляжа, где разрешено купаться. С 2007 года они находятся в доверительном управлении. Но в последние два года владельцы пляжа не уделяют его развитию должного внимания. Это влияет и на безопасность. В прошлом году 16 человек утонули на пляже. По данным ЧС, в текущем году по области планировали открыть 17 мест для массового купания. Однако этот вопрос требует проработки. Отмена карантина не снимает обеспокоенность по санитарно-эпидемиологической ситуации. Как отметил аким области, необходимо обеспечить санитарную безопасность на пляжах, рассмотреть вопрос увеличения количество спасателей, проверить соблюдение санитарных норм баз отдыха. – Ежегодно официальный купальный сезон начинается 15 июня. Этому вопросу также необходимо уделить внимание. Безопасность населения должна быть на первом месте, - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов. Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Кадыржан Арыстан доложил о ситуации по решению проблемы сортировки и переработки твердых бытовых отходов. Аким области поручил реализовать проекты по строительству в районах полигонов ТБО. Для решения экологической проблемы в Атырау необходимо строительство нового полигона твердо-бытовых отходов. Земельный участок под новый полигон уже выделен. Существующая мусорная свалка эксплуатируется с 1977 года. На сегодня она исчерпала свой ресурс и ее необходимо рекультивировать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.