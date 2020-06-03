Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор центра обслуживания инвесторов ЗКО Мурат Мухамбетов, так как городской парк культуры и отдыха является историческим и культурным памятником города, его нельзя передавать в частные руки. – В данный момент создана рабочая группа, в состав которой входят общественники, предприниматели, журналисты и неравнодушные граждане. Мы сейчас думаем над тем, как в дальнейшем развивать парк. В частные руки парк ни в коем случае передаваться не будет. Изначально речь шла о доверительном управлении. Городской парк является историческим и культурным памятником города, поэтому его нельзя передавать в частные руки. Есть вариант о передаче общественному фонду. Сейчас рабочая группа занимается составлением технической спецификации дальнейшей работы, - рассказал Мурат Мухамбетов. Стоит отметить, что по закону общественная организация не может распределять прибыль среди учредителей. Вся прибыль должна направляться на развитие парка. Как выяснилось, в парке немало проблем - это не освоенная дикая часть парка, больные деревья, не стандартизированный уровень бизнеса. – Все заработанные средства должны тратиться на дальнейшее развитие парка: благоустройство, озеленение и так далее. Как раз сейчас мы занимаемся составлением дендрологического плана, проводим ревизию парка и всего, что есть. Если есть желающие поучаствовать в этой работе, то мы будем только рады. Нам нужны специалисты по ландшафтному дизайну для помощи в составлении стратегии развития парка, - рассказал Мурат Мухамбетов. Мурат Мухамбетов уточнил, что при передаче парка в общественный фонд вход для посетителей останется бесплатным. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.