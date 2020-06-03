Как рассказала старший инспектор отделения ювенальной полиции УП города Уральск Мадина Куспанова, эксплуатация несовершеннолетних чаще всего допускается в летнее каникулярное время, и к труду привлекаются дети в возрасте от 12 до 18 лет. – Наиболее характерным нарушением является незаключение трудовых договоров. Дети используются в таких формах труда, как торговля, продажа мороженого, напитков, игрушек, работа на автомобильных мойках, транспортировках грузов. Во всех случаях незаконного детского труда причиной явилось желание подростков заработать ввиду тяжелого материального положения семьи. Безработица или недостаточный доход одного или двух родителей вынуждает детей выходить на рынок труда. Причины, побудившие детей работать, выражаются в необходимости покупки одежды, карманных денег, лучшего питания, оказания помощи родственникам, - говорит Мадина Куспанова. Для выявления фактов незаконного детского труда полицейские и члены комиссии по делам несовершеннолетних проводят рейд. Так, по итогам трех дней было проверено 45 объектов, среди которых 7 стройплощадок, 11 СТО, 15 автомоек, 8 кафе и 4 рынка. – Было выявлено 16 фактов использования детского труда без заключения трудовых договоров и нарушение в части рабочего времени подростков. По данным нарушениям нами будут направлены ходатайства в управление координации занятости, которые будут принимать решения, так как вопрос о привлечении работодателей к ответственности находится в их компетентности, - добавила Мадина Куспанова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.