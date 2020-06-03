Помимо капитального и среднего ремонта ряда автомобильных дорог средства городского бюджета предусмотрены на установку детских игровых площадок. Подрядчиком выступает ТОО «БизнесСтрой», сумма проекта – 15 миллионов 668 тысяч тенге. Площадки устанавливаются во дворах 4 микрорайона (дома №№2, 6, 7, 14), 5 микрорайона (дома №№23 и 24), 10 микрорайона (дома №№4, 5, 12, 13, 15, 28). Завершить установку игровых площадок планируется в июне. Представляют они пластмассовые конструкции (качели, «скалодром», турники, различные сооружения). Площадки пришлись по душе и детям и взрослым, а жители 4 микрорайона благодарили руководство города за такой подарок. - Я живу в 10 микрорайоне, а здесь в гостях. Вижу, какую замечательную площадку сделали. А у нас в 10 микрорайоне планируются такие площадки? – поинтересовался мужчина у замакима города, когда мы осматривали площадку во дворе дома №6 в 4 микрорайоне. Как ответил Доскан Кузенбаев, в 10 микрорайоне будут установлены в нескольких дворах 4 игровые площадки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.