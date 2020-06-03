Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, основная цель мероприятия направлена на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. – За первый день проведения ОПМ «Кару» полицейскими было изъято из незаконного оборота восемь единиц незарегистрированного оружия, в том числе шесть - гладкоствольного, две единицы газового оружия, патроны к гладкоствольному оружию, - сообщили в полиции. Так, на блокпосту №1 на трассе Самара-Шымкент, на выезде из Актобе, полицейские остановили 27-летнего жителя города Хромтау, у которого при досмотре был изъят травматический пистолет со спиленными номерами. Назначена экспертиза. По факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.