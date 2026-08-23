Бөрлі ауданында 33 сайлау учаскесі жұмыс істейді

23 тамызда қазақстандықтар ел ертеңі үшін маңызды таңдау жасауда. Ел аумағы мен шетелде орналасқан сайлау учаскелері таңғы жетіде өз жұмысына кірісті. Бүгін қазақстандықтар алғаш рет Құрылтай депуттаттарын сайлауды. Сайлауға келіп, дауыс берген жандардың қарасы қалың. Батыс Қазақстан облысы бойынша 450 мыңнан астам адам таңдау жасауға құқылы. Өңірде 488 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Соның 33-і Бөрлі ауданында орналасқан.
Аудан аумағында орналасқан сайлау учаскелері заң талаптарына сай таңғы жетіден бастап өз жұмысына кірісті. Саяси науқанда аудан тұрғындары белсенділік танытып жатыр. Тұрғындар отбасы мүшелерімен сайлау учаскелеріне барып, таңдау жасауда.
— Сайлау күніне ерекше сипат беріп отырған мұндай көріністер тұрғындардың қоғамдық өмірге деген қызығушылығы мен азаматтық белсенділігін көрсетеді. Әр азамат өз таңдауын жасап, азаматтық міндетін орындауда, – деп хабарлады Бөрлі ауданының әкімдігі.
Сайлау учаскелері сағат 20:00-ге дейін жұмыс істейді.
Қазақстандықтар алғаш рет Құрылтай депутаттарының сайлауына қатысып, халық қалаулысын таңдайды. Биыл жеті партия саяси додаға қатысуда. Олар сайлауалды бағдарламасын жариялап, ел аралап, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді.