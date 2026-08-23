Бөрлі ауданының әкімі өз таңдауын жасады

Бөрлі ауданында Құрылтай депутаттарының сайлауы өтуде. Аудан тұрғындары саяси науқанда белсенді. Олар сайлау учаскелеріне келіп, дауыс беруде.
Бөрлі ауданының әкімі Еркебұлан Ихсанов та өз таңдауын жасады. Ол №81 сайлау учаскесіне келіп таңдау жасапты. Аталмыш сайлау учаскесі Ақсай қаласының №6 мектеп-лицейінің ғимаратында жұмыс істейді. Сайлау учаскесінің төрағасының таратқан ақпарына сүйенсек, бұл учаскеде 1937 адам тіркелген. Олардың ішінде алғаш рет дауыс беретін жандардың саны 23-ті құрайды. 23 тамызда туған күнін тойлайтын үш адам бар. Және отасқанына 30 жыл толған бір жанұя тіркелген екен. Сайлау учаскесінің төрағасы осы жандарға және бала-шағасымен келген жанұяларға сыйлық тарту ететінін хабарлады.
Сайлау күні Бөрлі ауданында 33 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Тұрғындар кешкі сағат 20:00-ге дейін таңдау жасай алады.
Естеріңізге сата кетейік, бүгін 23 тамызда қазақстандықтар маңызды таңдау жасайды. Азаматтар тұңғыш рет Құрылтай депутаттарын таңдайды.
Батыс Қазақстан облысы бойынша 450 мыңнан астам адам дауыс беруге құқылы. Өңірде 488 сайлау учаскесі жұмыс істейді.