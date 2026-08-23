Бөрліде сайлау күні алтыбақан орнатты

23 тамызда Құрылтай депутаттарының сайлауы өтіп жатыр. Бөрлі ауданының орталығы Ақсай қаласында алтыбақан құрылып, қара қазан көтерілді. Ақсайдың ақжаулықты аналары май қоңырсытып, елге береке мен бірліктің дәмін ұсынып жатыр. Әжелер әрбір тұрғындарға ақжарма тілегін айтып, дауыс беруге келген адамдарға ақ батасын беруде.
Алтыбақан мен киіз үйдің қабырғасы №88 сайлау учаскесінде орын тепкен. Әжелер маңызды таңдау жасағандар бауырсақ үлестіріп жатыр. Мұндай қамқорлықты көрген тұрғындар таңданысын жасырмай, алғысын айтуда.
Алтыбақанды тепкен жандардың да қарасы қалың. Әсіресе, жастар көп қызықты.
Естеріңізге сала кетейік, 23 тамызда қазақстандықтар ел ертеңі үшін таңдау жасап жатыр. Биыл тұңғыш рет Құрылтай депутаттарының сайлауы өтуде. Сайлауда кешкі 20:00-ге дейін дауыс беруге болады.