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Бьорндален отказался ехать на соревнования в Россию

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отказался от участия в этапах Кубка IBU в Увате и в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан, слова которого приводит портал VG. «Он сам решал, выступать или нет. Ему предложили поехать на Кубок IBU, как и другим биатлонистам, которые сражаются за место в составе команды на Кубке мира», — заявил Ботнан. Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпийских играх 2018 года из-за низких результатов, которые показывал по ходу сезона. Сам спортсмен утверждал, что смог бы набрать форму к началу соревнован
gorod
Бьорндален отказался ехать на соревнования в Россию
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отказался от участия в этапах Кубка IBU в Увате и в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан, слова которого приводит портал VG.
«Он сам решал, выступать или нет. Ему предложили поехать на Кубок IBU, как и другим биатлонистам, которые сражаются за место в составе команды на Кубке мира», — заявил Ботнан. Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпийских играх 2018 года из-за низких результатов, которые показывал по ходу сезона. Сам спортсмен утверждал, что смог бы набрать форму к началу соревнований в Пхенчхане. Позднее он признал, что не заслужил места в команде и извинился перед болельщиками. В текущем сезоне норвежец занимает 70-е место в таблице Кубка мира. Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. Игры в Пхенчхане могли стать для него седьмыми в карьере. Спортсмен участвовал в каждой зимней Олимпиаде с 1994 года.
спорт

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