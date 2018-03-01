Бьорндален отказался ехать на соревнования в Россию

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отказался от участия в этапах Кубка IBU в Увате и в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан, слова которого приводит портал VG. «Он сам решал, выступать или нет. Ему предложили поехать на Кубок IBU, как и другим биатлонистам, которые сражаются за место в составе команды на Кубке мира», — заявил Ботнан. Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпийских играх 2018 года из-за низких результатов, которые показывал по ходу сезона. Сам спортсмен утверждал, что смог бы набрать форму к началу соревнован