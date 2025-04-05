БҚО-да 85 адам фтизиопульмонологиялық орталықта емделіп жатыр

Медицина дамымай тұрған шақта туберкулездің кесірінен көз жұмғандар көп. Еліміз осы сырқатпен күресті қолға алғанды. Десек те, жұқпалы аурудың тырнағына ілінетіндер азаймай тұр. Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының таратқан ақпарына сүйенсек, 2025 жылдың екі айында 40 адамнан туберкулез анықталыпты. Өткен жылдың осы кезеңінде 48 тұрғыннан жұқпалы ауру табылған. Сала мамандары биылғы көрсеткіш 17 пайызға төмендегенін жеткізді.
— Бүгінгі таңда туберкулездің ашық түрімен17 науқас емделіп жатыр. Қазіргі таңда облыстық фтизиопульмонология орталығында 85 адам ем-дом қабылдауда. Орталықта туберкулездің ашық түрімен ауратын науқастар, сонымен бірге басқа да патологиясы бар (қант диабеті , ӨСОА (ХОБЛ) және т.б.) жандар және өкпеде кең таралған процестері бар науқастар стационарлық емдеуге жатқызылады, - деп ақпарат таратты Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы.
Облыстық денсаулық сақтау басқармасының таратқан ақпарына сүйенсек, өңірде балалар арасында аурушаңдық 100 000 адамға шаққанда 11,2 пайызды құрайды. Осы жұқпалы дерттің кесірінен қаза табатын науқастардың саны 100 мың тұрғынға шаққанда 1,9 % құрапты. Ал осы жылдың екі айы қорытындысы бойынша туберкулезден өлім-жітім көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 0,8 % болыпты.
Жұқпалы індетті уақытылы анықтап, ерте ем-дом қабылдаған абзал. Облыста екі рет ашық есік күні ұйымдастырылыпты. Мұндай шараларда кез-келген тұрғын дәрігердің қабылдауында бола алады. Ашық есік күнінде 21 азамат қаралып, олардың үшеуінен туберкулез анықталыпты.
Дәрігерлер егер екі апта немесе одан да көп жөтеліп, салмақ тастап, арықтап, әлсіздік пен тез шаршап, түнде тершеңдік болса, дереу медициналық көмекке жүгінуге шақырады.Елімізде туберкулез тегін емделеді. Жұқпалы дерттен емдеу күрес уақыты сегіз айдан екі жылға дейін жалғасады