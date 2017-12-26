В Атырау продолжаются профилактические рейдовые мероприятия в рамках природоохранной акции "Бекіре". Так, с 16 по 25 декабря сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД на реке Урал у нарушителей было конфисковано 7 мотоциклов. В настоящее время средства передвижения браконьеров по льду водворены на штрафстоянку, в отношении их владельцев заполнены административные протоколы. - Всего с начала года нашими сотрудниками рыбоохраны у браконьеров было конфисковано 19 мотоциклов. Все они поставлены на штрафстоянку, хозяева транспортных средств понесли административное наказание, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.