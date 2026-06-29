Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Браконьеров с 17 мешками рыбы задержали на озере в Актюбинской области

Варвара Тыщенко
Браконьеров с 17 мешками рыбы задержали на озере в Актюбинской области
Фото: polisia.kz

Группа из шести местных жителей попалась на незаконной рыбалке на территории государственного природного заказника "Айкуль" в Актюбинской области. Факт браконьерства пресекли оперативники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Актюбинской области, сообщает Polisia.kz.

Озеро Айкуль находится в 75 километрах от поселка Иргиз и имеет статус особо охраняемой природной территории. Именно там полицейские застали нарушителей за добычей рыбы.

При осмотре места происшествия стражи порядка изъяли:

  • 17 мешков рыбы (сазановые и щучьи виды);
  • две надувные лодки;
  • две рыболовные сети по 100 метров каждая.

Помимо "улова", полицейские конфисковали и транспорт браконьеров - два "УАЗа" и "ВАЗ-2107". Машины сейчас находятся на специализированной стоянке районного отдела полиции.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Уполномоченные органы подсчитывают размер ущерба, нанесенного экологии заказника.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article