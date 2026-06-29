Браконьеров с 17 мешками рыбы задержали на озере в Актюбинской области

Группа из шести местных жителей попалась на незаконной рыбалке на территории государственного природного заказника "Айкуль" в Актюбинской области. Факт браконьерства пресекли оперативники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Актюбинской области, сообщает Polisia.kz.

Озеро Айкуль находится в 75 километрах от поселка Иргиз и имеет статус особо охраняемой природной территории. Именно там полицейские застали нарушителей за добычей рыбы.

При осмотре места происшествия стражи порядка изъяли:

17 мешков рыбы (сазановые и щучьи виды);

две надувные лодки;

две рыболовные сети по 100 метров каждая.

Помимо "улова", полицейские конфисковали и транспорт браконьеров - два "УАЗа" и "ВАЗ-2107". Машины сейчас находятся на специализированной стоянке районного отдела полиции.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Уполномоченные органы подсчитывают размер ущерба, нанесенного экологии заказника.